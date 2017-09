Per la Sab un buon esordio al Trofeo Bellomo

Pallavolo Sab Grima Volley Legnano

Nella prima semifinale del Trofeo “Mimmo Bellomo” la Sab Legnano (neo promossa in A ), vince con un netto 3-0 (30-28, 25-19, 25-18) contro Savallese Millenium Brescia di serie A2, qualificandosi alla finale per il primo posto di domenica 24 settembre, contro le vincente della seconda semifinale, in programma giovedì 21 settembre, tra Club Italia e Unet E-Work Busto Arsizio sempre al PalaBorsani di Castellanza.

Dopo un primo set di “riscaldamento”, vinto in rimonta dal 16-20 e con due chance annullate ai vantaggi, la formazione di Andrea Pistola fa valere la differenza di categoria nonostante le numerose assenze: oltre a Drews, Ogoms e Coneo, le giallonere erano prive anche di Newcombe, che ha raggiunto la squadra a partita in corso e assistito alla gara dalla tribuna. La SAB soffre in avvio l’intensità difensiva delle bresciane, commettendo anche troppi errori in battuta (9 nel solo primo set), ma a lungo andare trova nel muro e nella ricezione due armi micidiali: ottime le prove di Alice Degradi (64% in ricezione e 40% in attacco) e Melissa Martinelli (7 muri-punto). Pur in un contesto ancora sperimentale, fanno intravedere buoni numeri anche le altre giallonere, a cominciare da Camilla Mingardi, subito top scorer con 17 punti.

Abbastanza soddisfatto coach Pistola, ben consapevole che la squadra deve ancora crescere e trovare la giusta alchimia: “La vittoria fa morale, per quanto riguarda il gioco siamo ancora indietro, ma lo sapevamo: l’intesa tra le giocatrici è ancora approssimativa, gli automatismi sono tutti da costruire. Qualche spunto positivo c’è stato, alcune atlete sono più in forma e altre meno, ma fa parte della norma di questo periodo: aspettiamo, le premesse sono buone. La ricezione è stata abbastanza solida e in difesa si è visto qualcosa di buono; dobbiamo lavorare meglio nell’attacco su palla alta”.

SAB Volley Legnano-Savallese Millenium Brescia 3-0 (30-28, 25-19, 25-18)

SAB: Degradi 15, Bartesaghi 3, Lussana (L), Pencova 7, Cumino ne, Mingardi 17, Martinelli 3, Cecchetto, Caracuta 4

Millenium: Canton ne, Norgini (L), Bortolot, Angelini 1, Dailey 12, Biava ne, Vilponen 6, Villani 7, Parlangeli (L), Prandi, Guidi 4, Veglia 3, Decortes 2.

Arbitri: Ugolotti e Rezzonico.

Note: SAB: battute vincenti 5, battute sbagliate 16, muri 16, errori 30. Millenium: battute vincenti 0, battute sbagliate 9, muri 5, errori 21.