Per visitare il Panperduto ora si naviga sul Ticino

Da domenica 24 settembre 2017 è possibile navigare al Panperduto con l’imbarcazione “Verdi” di “Navigare in Lombardia”.

Si tratta di un progetto sperimentale di navigazione destinato a fornire il sito di un nuovo servizio turistico che nasce dalla collaborazione tra il Consorzio Navigare l’Adda ed Ester Produzioni, gestore dell’ostello e del Museo delle Acque Italo-Svizzere, in accordo con ETVilloresi.

In avvio dell’iniziativa sono stati previsti due itinerari di visita e navigazione, Il Paesaggio del Panperduto e Tour completo del Panperduto ma ulteriori particolari verranno presto resi noti dagli organizzatori.

Ecco, intanto, le due topologie di tour previste:

Paesaggio del Panperduto

(BARCA + GUIDA: tour di 50 minuti circa.)

Durante questo tour in barca si va alla scoperta della diga del Panperduto, dell’Opera di Presa e tutto il complesso sistema idrico che qui si sviluppa, dall’inizio della sua storia ai giorni nostri, dove ancora oggi ricopre un ruolo fondamentale sia nell’economia che nella cultura del territorio.

Programma del tour:

Ore 14.15 Imbarco davanti all’ostello. Concata, navigazione sul fiume Ticino fino a Porto della Torre. Concata del Panperduto e navigazione in bacino. Sbarco davanti all’ostello.

Costo al pubblico 10,00 € a persona.

I bambini dai 5 ai 10 anni pagano 5,00 €.

Per i bambini sotto i 4 anni gratuito.

Prenotazione obbligatoria, massimo 55 posti disponibili.

L’imbarcazione “Verdi” è coperta e riscaldata, la visita in barca partirà al raggiungimento di almeno 20 partecipanti, il tour e la navigazione è sempre garantito salvo avverse condizioni idrometriche o meteorologiche.

È necessario presentarsi 15 minuti prima della partenza presso l’Info Point / Bar Caffetteria del Panperduto per ritirare i biglietti, pena la perdita della prenotazione e del posto in barca.

Per informazioni e prenotazioni:

Panperduto 342/6766047 visit@panperduto.it