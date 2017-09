Perchè non fare la “sosta 30 minuti” davanti agli asili?

Bizzozero - San Carlo - Bustecche - Giubiano, i luoghi (inserita in galleria)

Buongiorno,

Vorrei porre una semplice domanda al Comune di Varese.

E’ giusto costringere i cittadini di Varese a pagare il parcheggio per accompagnare il proprio figlio all’asilo?

Visto che è stata decisa la realizzazione di nuovi stalli a disco orario in cui sarà possibile sostare gratuitamente per 30 minuti in alcune strade di Varese nelle vicinanze di attività commerciali per favorire veloci commissioni ( tra cui alcune vie del centro) perché non fare la stessa cosa per quelle vie adiacenti alle scuole, agli asili, agli ospedali ecc…..?

Parlando della mia esperienza personale, mia moglie accompagna tutti i giorni mia figlia di 4 anni all’Asilo Infantile di Giubiano “Luigi Malnati – Emma e Silvio Macchi – Patrizia Nidoli” in Via S. Giusto, 21, a Varese.

Perché non realizzare anche in Via S. Giusto e nelle zone limitrofe ( tra cui la zona del campo da rugby di Giubiano in Via Salvore) dei nuovi stalli a disco orario in cui sia possibile sostare gratuitamente per 30 minuti?

Dopo tante critiche rivolte al Comune di Varese, dare seguito a quanto sopra richiesto sarebbe sicuramente un gesto che i cittadini di Varese apprezzerebbero !

Grazie