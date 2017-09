Perchè quelle strisce blu al campo di Rugby?

strisce blu al campo di Rugby

Caro Signor Sindaco Galimberti,

questo è il parcheggio del campo di rugby del Varese, dove ogni giorno si adoperano tantissime persone per uno sport che a Varese non passa di certo inosservato (vedi festa del rugby a giugno) dove Lei lo scorso anno ha partecipato facendo propaganda elettorale.

Quel posto che ha ottenuto l’ampliamento di campo e parcheggi tanto acclamato nelle varie testate giornalistiche di Varese.

Ci sono ragazzi che ogni giorno vengono al campo per lavorare e per sistemare campo, strutture etc. Ci sono educatori, allenatori che volontariamente si adoperano per allenare i nostri ragazzi, ci siamo noi genitori, che portiamo i nostri figli per gli allenamenti, senza contare le persone che abitano in questa zona.

E Lei cosa fa? Mette le strisce blu! Complimenti! È così che si riqualificano i quartieri?

Secondo Lei sarà possibile seguire una partita senza prendere una multa?

Credo che questo sia solo sciacallaggio. Non è questo il modo di far cassa!

Grazie da parte di una mamma di un rugbista!