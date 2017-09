“Perché si vuol far morire Varese?”

Antonella Zambelli

Torna per il quattordicesimo anno consecutivamente l’Alcol Prevention Yeah, la manifestazione che vuole sensibilizzare soprattutto i giovani sui rischi legati all’abusato di alcol.

Come ogni anno, la Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione che organizza l’evento, ha promosso un concorso tra i bar cittadini dedicato al miglior cocktail a bassa gradazione alcolica (0,5).

A tutt’oggi, le adesioni arrivate sono una quindicina anche se le iscrizioni sono ancora aperte: « Una difficoltà legata al momento post vacanziero» commentano gli organizzatori.

Ma per la presidente della federazione pubblici esercenti Varese Antonella Zambelli la verità è molto più amara: « Stiamo attraversando un momento di grande difficoltà. Non si tratta di disinteresse verso queste tematiche ma c’è grande stanchezza tra gli esercenti. Le scelte operate dal Comune ci stanno creando enormi difficoltà. Stiamo vendendo morire a poco a poco il centro di Varese. Nonostante i nostri sforzi non si vedono cambiamenti di rotta anche perché incontriamo ostacoli sempre maggiori. C’è qualcuno che volontariamente vuole uccidere il centro. Perché?»