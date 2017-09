Piano sosta, abbiamo consegnato al vicesindaco le idee dei lettori

Un dialogo che speriamo sia costruttivo, e tutto grazie a voi, cari lettori, che i quasi 400 ci avete inviato suggerimenti, critiche e proposte sul nuovo piano della sosta. Abbiamo raccolto tutte le opinioni e le abbiamo consegnate, a Varese, al vicesindaco Daniele Zanzi a Palazzo Estense, con la promessa che l’amministrazione comunale le guarderà ed eventualmente vi saranno correzioni in corsa.

“E’ un piano che sostengo e che è arrivato finalmente dopo tanti anni di immobilismo – ci ha detto il vicesindaco – certamente ci potranno essere aggiustamenti in corsa e quindi ben vengano le proposte dei cittadini“.

Visto il grande dibattito nato con l’introduzione delle nuove regole sui parcheggi a Varese Varesenews aveva deciso di aprire uno spazio per raccogliere i pareri dei lettori.Una modalità che abbiamo voluto distinguere dalla cronaca di come stanno andando le cose, segnata anche da proteste e malumori, o viceversa anche da manifestazioni di sostegno. In questo caso abbiamo privilegiato le idee: chi ne ha, le metta.

La maggior parte i lettori che hanno partecipato anche al sondaggio hanno dato un parere negativo al nuovo piano sosta: 243 valutazioni negative contro 98 positive. Ma nelle schede che abbiamo consegnato vi sono dei parere positivi molto argomentati.