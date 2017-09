Piano sosta, arrivano i parcheggi “a disco” per le commissioni veloci

parcheggio

Nei prossimi giorni inizieranno i lavori per la realizzazione dei nuovi stalli a disco orario in cui sarà possibile sostare gratuitamente per 30 minuti in alcune strade di Varese. Le nuove strisce bianche che verranno disegnate rientrano nel piano della Mobilità “Varese si Muove” e fanno parte del progetto, concordato con i commercianti di Varese, per agevolare varesini e turisti a compiere veloci operazioni o acquisti.

I nuovi stalli bianchi a disco orario infatti saranno realizzati nelle vicinanze di attività commerciali per favorire dunque veloci commissioni. «Come concordato – afferma Ivana Perusin, assessore alle Attività produttive del Comune di Varese – abbiamo inserito nel provvedimento legato alla mobilità di Varese anche gli stalli bianchi a disco orario che garantiranno una maggiore semplicità per chi deve accedere in particolare ai negozi e alle attività commerciali di Varese».

DOVE CI SARA’ IL DISCO ORARIO

I nuovi stalli saranno posizionati in alcuni punti individuati nelle seguenti vie. piazza della Motta, largo E. Sogno, via Cairo, Largo Resistenza, piazza XX Settembre e piazza C. Beccaria, viale Milano, via Dandolo, via G. Garibaldi, piazza XXVI Maggio, via Battisti, via Veratti, via Como, via Avegno, via Volta, piazza Repubblica, piazza Giovanni XXIII, piazza della Libertà e via Staurenghi.