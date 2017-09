Piano sosta, è scontro a Palazzo Estense

In apertura del consiglio comunale va in scena la protesta contrapposta in aula sul nuovo piano della sosta: da una parte militanti leghisti hanno esposto cartelli contro le decisioni della giunta, mentre alcuni militanti di Casapound hanno distribuito volantini. A difesa della giunta si sono schierati alcuni militanti di Legambiente che hanno esposto uno striscione contro l’uso dell’automobile. Il dibattito si è protratto all’esterno, dove la presidente di Legambiente Valentina Minazzi ha discusso per qualche minuto coi giovani della Lega.

Tutto come da copione, ognuno con la sua parte, ma nulla di grave. Nel question time di apertura vi sono stati interventi a pioggia dell’opposizione che denunciano il fallimento del piano e i disagi per cittadini. Hanno parlato tra gli altri i leghisti Piatti, Pinti, Longhini di Forza Italia, Vigoni e Orrigoni della lista civica Orrigoni. Quest’ultimo ha presentato un documento firmato da 34 commercianti di Casbeno, che chiedono una serie di modifiche tra cui la realizzazione di alcuni posti a sosta breve in piazza Meucci (oggi riservata ai soli pendolari), più stalli di carico e scarico, la stessa piazza Meucci libera dopo le 20.

A fronte di critiche e del subbuglio denunciato dalle opposizioni la maggioranza risponde con una certa fermezza: hanno preso la parola il sindaco, l’assessore Andrea Civati e l’assessore De Simone, che ha chiesto buon senso e almeno due anni per valutare gli effetti complessivi. Ma il sindaco Galimberti ha già una sua idea precisa ed è del tutto positiva. Per il sindaco sono aumentati sensibilmente gli utilizzatori dei bus, inoltre il Park & Bus va molto bene, e infine le rilevazioni mostrano che si è creato meno traffico a Varese: “I primi risultati iniziano a farsi vedere e a ringraziare è la qualità della vita, dell’aria e il nostro ambiente. La strada tracciata va nella direzione di altre città europee per roidurre traffico e smog, le scelte di questa amministrazione porteranno beneficio a tutti cittadini”.

