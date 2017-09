“Piano sosta, venite a protestare in consiglio”

La Lega Nord sta organizzando un flash mob, in apertura del consiglio comunale di venerdì sera, a Varese, per protestare contro il piano della sosta. “Vorremmo però dare spazio a tutti i cittadini che si trovano penalizzati da questa decisione – osserva il segretario cittadino Carlo Piatti (foto), per cui chiediamo aiuto ai cittadini che vogliono far sentire la loro voce, indipendentemente dal colore politico, di presentarsi in aula venerdì sera prima dell’inizio della seduta.

Noi parleremo – continua il consigliere comunale – durante il giro di interventi a ruota libera all’inizio del consiglio, ma soprattutto credo sia importante che la giunta senta, nella sede istituzionale, la contrarietà dei cittadini”.

Il piano della sosta, a Varese, è l’argomento del giorno. la Giunta ha introdotto molte novità, tra cui l’attivazione dei posti liberi a pagamento che ha cambiato la geografia dei parcheggi. Ieri sono arrivati anche i primi stalli bianchi a 30 minuti gratuiti in piazza 20 settembre, decisi per aiutare le attività economiche e dare la possibilità di acquisti veloci.

E sempre di ieri è la denuncia di un’aggressione nei confronti di una ausiliaria del traffico. Secondo il sindaco Galimberti e il vicesindaco Zanzi l’aggressione è anche figlia del clima politico, che avrebbe generato vandalismi e violenza. E’ anche per questo che un flash mob a Palazzo Estense contro la giunta potrebbe acuire la contrapposizione tra maggioranza e opposizione.

Per sapere nel dettaglio come funziona il piano, ribattezzato “Varese si muove”, ecco uno “spiegone”. Se volete inviare alla giunta delle indicazioni, ecco il modulo per scrivere