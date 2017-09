Piccoli cuochi crescono, torna il festival “Bambini con gusto”

Tempo libero generica

Al via il prossimo fine settimana la quinta edizione di “Bambini con Gusto”, Festival di cucina e alimentazione per bambini che torna a Varese dal 22 al 24 settembre dopo il grande successo delle

scorse edizioni.

La manifestazione, in collaborazione con il Comune di Varese è organizzata quest’anno da Favolandia Onlus -associazione di Castiglione Olona nata nel 2010 con l’intento di dare sostegno agli enti e alle associazioni che si occupano di bambini. La precedenti edizioni di Bambini con Gusto, tenutesi nel settembre 2013, 2014, 2015 e 2016, hanno coinvolto le famiglie attraverso decine di incontri dedicati ai bambini e alle famiglie, in oltre 20 locali della città, con la partecipazione di numerosi esperti: chef, tecnologi alimentari, nutrizionisti, educatori.

Una formula vincente che verrà quindi riproposta a partire da venerdì 22 settembre: tre giorni di festival

itinerante in cui ristoranti, locali e pasticcerie di Varese, ma non solo, apriranno ai più piccoli le porte delle

loro cucine e permetteranno ai bambini di mettere le mani in pasta per imparare a mangiare bene

divertendosi.

Oltre ai classici laboratori pratici di cucina, sono previsti anche laboratori in lingua inglese per scoprire piatti nuovi e culture gastronomiche diverse. Come ogni anno la prima giornata del Festival, venerdì 22 settembre, sarà dedicata alle scuole con appuntamenti organizzati direttamente all’interno degli edifici scolastici. Attraverso laboratori sensoriali con tecnologi alimentari, i bambini delle scuole primarie e dell’infanzia verranno accompagnati in percorsi guidati di educazione alimentare alla scoperta della stagionalità degli alimenti e sul tema degli sprechi. Le prenotazioni sono aperte.

L’edizione 2017 di Bambini con Gusto avrà anche una finalità benefica. Partecipando al Festival infatti sarà possibile sostenere il progetto “SPORT si Può” – corso di nuoto per alunni disabili, promosso da POHLA

Varese (Associazione Polisportiva dilettantistica per disabili). Il progetto viene proposta da 15 anni da Polha in collaborazione con diverse realtà; i destinatari del progetto sono circa 230 minori, tra i 6 e i 15 anni, con

disabilità fisica, sensoriale e intellettivo-relazionale. Un calendario, quello di Bambini con Gusto 2017, che si prospetta ricco di appuntamenti, grazie anche alle collaborazioni che vedono il festival operare in sinergia con professionisti del settore, esercenti, istituzioni e associazioni.

Tutti i laboratori in programma sono su prenotazione, per iscriversi è necessario contattare Favolandia: 339.5625856 – bambinicongusto@favolandia.org.