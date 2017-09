Piscina: arriva il bracciale multifunzione

Novità a bordo vasca per la piscina saronnese gestita dalla Saronno Servizi: da lunedì 4 settembre con la partenza dei corsi per adulti sarà in distribuzione il il bracciale multifunzione che sostituirà le vecchie tessere.

Il nuovo dispositivo servirà per accedere ai corsi e al nuoto libero (abbonamenti). Tutte le tessere in possesso degli utenti sono in sostituzione gratuita. Per i nuovi clienti il costo del bracciale è di 5 euro.

Il bracciale regolerà l’ingresso all’impianto, l’uso doccia e il phon.

Per tutti i corsisti e abbonati nuoto libero verranno caricate le docce gratis pari alle lezioni pagate (1 gratis per lezione) o pari agli ingressi di nuoto libero caricati (5 o 10) quelle in più saranno a pagamento (0,20 euro).

I phon a partire dal 4 settembre saranno a pagamento (0,20 euro).

L’attività della piscina è già ripresa con il nuovo libero e sarà a pieno regime a partire da lunedì 11 settembre con la partenza per corsi per i più piccoli.

Tutte le informazioni sulla novità alla reception dove sarà possibile realizzare la sostituzione del badge e il caricamento docce.