foto del saronnese che non vanno in nessuna categoria

Il punto della situazione da parte della Saronno Servizi sulla sezione sportiva della società, la SSD e gli investimenti fatti negli ultimi mesi:

Ricomincia la stagione invernale con grande successo e, a soli nove mesi dall’inizio dell’anno, già è pronto un primo bilancio sulla gestione delle attività sportive, che non tocca più solo la città di Saronno, ma anche i comuni limitrofi. La strategia e le scelte operative per il 2017 hanno messo infatti in primo piano alcuni obiettivi importanti:



– Valorizzazione delle strutture pubbliche e nuovo impiego di edifici poco sfruttati per fornire servizi utili alla cittadinanza e alle famiglie (rinnovamento PalaExbo con messa a norma e utilizzo degli spazi per il Campus Estivo Bambini);

- Ottimizzazione delle risorse energetiche nel rispetto delle normative UE in materia di tutela ambientale con efficientamento dei sistemi per la creazione di energia green (investimenti in pannelli solari fotovoltaici negli edifici, promozione e lancio di iniziative di educazione ambientale per i ragazzi della scuola primaria e secondaria);

– Interventi tecnici di rifacimento e manutenzione degli impianti per migliorare i servizi rivolti agli utenti (completa ristrutturazione degli spazi della Piscina di Solbiate Olona a seguito dell’acquisizione del nuovo contratto di gestione)

PISCINA ESTIVA: miglioramenti sono stati anche apportati alla struttura esterna per garantire l’utilizzo delle aree verdi anche a tutela dei condomini dei palazzi adiacenti alla Piscina; avendo spostato la tensostruttura per il gioco e la mensa dei bambini del Campus Estivo presso il PalaExbo si è potuta creare un’area esterna di maggior relax; è stata ridisegnata completamente l’area solarium con posa di moquette in erba sintetica e dotata di nuovi lettini e ampi ombrelloni, per poter rendere confortevole il soggiorno in piscina anche ai bambini piccoli e agli anziani durante le giornate più calde dell’anno.



SPOGLIATOI PISCINA, PHON A GETTONE E BRACCIALETTI MULTIFUNZIONE: i lavori necessari per il rifacimento e la manutenzione delle apparecchiature degli spogliatoi hanno reso indispensabile l’installazione di nuovi phon-asciugacapelli a gettone, in linea con le normative di sicurezza interna; questo ha garantito un miglior servizio delle apparecchiature temporizzate, soprattutto in orari di grande affluenza di corsisti (vedi corsi di nuoto ragazzi), con un costo agevolato di soli 0,20 centesimi per utilizzo.

A partire dal 4 settembre è stato inoltre introdotto il bracciale multifunzione per accedere ai corsi e al nuoto libero e usufruire di doccia e phon. Il bracciale viene fornito gratuitamente a tutti coloro che hanno avuto in precedenza la tessera-badge con una ricarica che include le docce gratuite pari alle lezioni pagate (1 gratis per lezione) o pari agli ingressi di nuoto libero acquistati in reception (5 o 10). Solo le docce in più sono a pagamento al costo simbolico di 0.20 centesimi.

L’introduzione del sistema “a consumo” è stata una scelta obbligata per coprire i costi di manutenzione degli apparecchi, che precedentemente venivano spesso danneggiati per un uso improprio o prolungato, ai fini di fornire a tutti un servizio migliore. A breve il braccialetto multifunzione sarà utilizzato anche come sistema unico di registrazione degli accessi, per migliorare la sicurezza degli armadietti e limitare l’utilizzo dei sistemi di pagamento in contante per ogni servizio richiesto.

Ricordiamo che è’ stato stipulato inoltre un accordo con un medico convenzionato, disponibile in alcuni orari settimanali presso la piscina, per poter effettuare visite mediche comprensive di elettrocardiogramma e fornire i certificati medici di idoneità sportiva.