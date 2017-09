“Più controlli nella gestione Kb degli asilanti”

«Più controlli nella gestioone Kb degli asilanti». Li chiede il Movimento Nazionale per la Sovranità, dopo l’ennesimo momento di tensione vissuto da una struttura Kb (durante la rissa in via Ranchet sono stati lanciati anche sassi, tra due fazioni di richiedenti asilo).

«Gli ultimi avvenimenti nel CAS di Via Ranchet suonano come un campanello d’allarme, di una situazione esplosiva che non è più tollerabile. Tra immigrati che occupano in modo stabile il parco di Madonna in Campagna, a volte anche in condizioni di ebbrezza, e risse all’interno della struttura la misura è ormai colma e richiede misure urgenti. Come già avvenuto nella città di Busto Arsizio, anche a Gallarate la società KB ha dimostrato in modo palese tutte le sue lacune nella gestione dei migranti. Viene spontaneo chiedersi se la società in questione, nella distribuzione dei richiedenti asilo, adotti dei criteri quali ad esempio la nazionalità oppure il tutto, come sembra, avvenga in modo slegato da ogni filo logico se non quello di riempire i letti lasciti vuoti da altri disperati».

«È ora che la KB si assuma dei precisi impegni verso la comunità di Gallarate, esercitando un maggior controllo sui propri ospiti e garantendo la salvaguardia della sicurezza e del decoro urbano» dicono ancora dal MNS. «Per questo è indispensabile l’adozione di misure più consistenti, in primis ricorrendo all’affidamento della sicurezza a società privata, anche al fine di garantire l’incolumità del personale operante all’interno della struttura. Infine è necessario convocare un incontro pubblico tra l’Amministrazione Comunale e Prefettura alla presenza degli abitanti del quartiere, affinché il Prefetto possa constatare con mano la situazione in cui versa il rione di Madonna in Campagna».