Più sicurezza: la Regione investe 1,2 milioni di euro

telecamere controllo

Oltre 1,2 milioni di euro per migliorare le dotazioni dei Corpi di polizia locale e della protezione civile. Li ha stanziati, oggi, la Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, Simona Bordonali.

725.000 EURO PER POLIZIE LOCALI – In particolare, 725.000 euro vanno a Comuni, in forma singola o associata, e Unioni di Comuni, dotati di corpo o servizio di polizia locale, per il potenziamento della strumentazione tecnica.

Questi fondi consentiranno di finanziare l’acquisto di smartphone, tablet, etilometri, autovelox (no speed check), telelaser, macchine fotografiche, radio portatili, opacimetri, gps portatili, laser scanner (strumenti che consentono il rilevamento in 3D di oggetti e spazi da utilizzare per rilievo di incidenti stradali), spessimetri (misuratori per battistrada pneumatici), spettrofotometri, metaldetector portatili (a paletta), bastoni estensibile privo di effetti lesivi permanenti, caschi di protezione, biciclette, telecamere mobili (hunter camera).

IMPORTO MASSIMO PER OGNI ENTE – Il contributo erogabile regionale e’ pari al 100 per cento dell’importo, fino ad un certo massimo di 20.000 euro (Iva compresa) per ogni Ente.

500.000 EURO PER PROTEZIONE CIVILE – Altri 500.000 euro sono destinati a Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane per il potenziamento delle dotazioni di piccola entita’ per la protezione civile. Si potranno cosi’ acquistare motoseghe, decespugliatori, soffiatori, motopompe, idrovore, turbine da neve a mano, generatori, torri faro, materiale elettrico necessario per il funzionamento di generatori e torri faro, segnaletica per la gestione del piano di emergenza comunale.

5.000 EURO IMPORTO MASSIMO PER OGNI RICHIESTE – L’importo massimo erogabile per ciascuna richiesta e’ pari a 5.000 euro (Iva compresa).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – La domanda di contributo deve essere presentata dalle ore 8 del 3 ottobre alle ore 20 del 4 ottobre 2017 esclusivamente tramite la casella di posta elettronica: sicurezza@pec.regione.lombardia.it.

Altre modalità di invio delle domande non saranno accettate.

Gli acquisti finanziati, pena la revoca del contributo, devono essere effettuati e rendicontati entro e non oltre il 31 dicembre 2017, senza alcuna possibilità di proroga.