“Plasmic Love”, il nuovo video dei “The Last Captains”

the last captains

Musica, video, regia, arte a tutto tondo. Sono questi gli ingredienti mescolati e mixati dai “The Last Captains”, duo rock nato nel 2010 e formato da due musicisti di casa nostra, Roberto Broggi, nato a Casciago nel 1980, e Marco Bazzi, milanese classe 1982.

Broggi canta, suona il violino, è un polistrumentista, insegnante e produttore, mentre Bazzi è un batterista, turnista ed insegnante, autore di libri di didattica musicale: le loro strade si sono incrociate nel 2007, grazie alla collaborazione di entrambi con il regista/artista svizzero Beat Kuert: «The Last Captains è nato come un sogno durante 3 mesi di busking in giro per l’Europa. Nel 2010 il sogno diventa America, con una difficile ma indimenticabile esperienza. Al ritorno Marco si è trasefrito a Barcellona, io sono tornato nel Varesotto, in mezzo ai boschi di Besozzo – racconta Broggi -. Grazie alla tecnologia moderna, skype primo strumento fra tutti, siamo riusciti a scrivere, creare, arrangiare e portare alla luce il full lenght album, preceduto da un video girato a Barcellona, divenuta sede principale della band: nel 2014 è uscito “The Last Captains” (disponibile sulle maggiori piattaforme di distribuzione digitale) preceduto dal videoclip musicale “Illumination in water”. Dal 2015 abbiamo allargato i nostri orizzonti, non facendo più “solo” gli autori, i compositori e i musicisti, ma anche gli sceneggiatori, grafici e registi, ognuno con le proprie peculiarità lasciate a libera espressione».

Nel 2016 è nata la Web Serie “This New World”, che ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali, creata, musicata e prodotta dai “The Last Captains”, diretta e sceneggiata da Marco Bazzi e girata interamente a Barcellona, con un cast ed una crew internazionali (è disponibile sul sito thisnewworld.com).

«Da qualche mese Marco si è trasferito a Los Angeles e sta girando gli Usa con diverse band – racconta ancora Broggi -, io mi divido fra concerti e produzioni. Malgrado gli impegni e la lontananza siamo riusciti a completare il nostro nuovo video musicale “Plasmic Love”, diretto da Bazzi e con me protagonista insieme al cast delle web series “This New world”. Esce sabato 23 settembre e ha già ricevuto premi e nominations negli Usa». Non resta che guardarlo e ascoltarlo.