Plebani: “Piazza Mazzini, progetto centrale per la città”

Il consigliere comunale di minoranza, in rappresentanza delle liste civiche Innovazione civica ed Energia e futuro, spiega l’attività fatta nelle ultime settimane:

Collaborazione, confronto e dialogo concorrono ad ottenere il miglior risultato sempre e comunque in ogni ambito e situazione.

La legge ci invita ad imboccare e a percorrere questa strada, ma ancor prima della legge sono i risultati che detto percorso ottiene a stimolare e sviluppare le sinergie disponibili sul territorio.

La premessa è doverosa per comprendere il ruolo delle liste civiche “INNOVAZIONE CIVICA” e “ENERGIA e FUTURO” rappresentate in consiglio comunale dal capogruppo Alfio Plebani.

Durante lo scorso Consiglio Comunale del 31 luglio il capogruppo di Innovazione Civica ha chiesto di ricevere comunicazioni in merito alla programmazione ed al progetto della “Mostra zootecnica” al fine di dare il proprio contributo derivato dall’esperienza pluriennale maturata in tali ambiti da alcuni componenti le due liste civiche indipendenti “INNOVAZIONE CIVICA” e “ENERGIA e FUTURO”. Ad oggi nessuna comunicazione in tal senso è pervenuta.

Ragion per cui il 2 settembre scorso è stata inviata, ai sensi degli artt. 31 e 32 del Regolamento del Consiglio Comunale, la richiesta di informazioni e accesso agli atti e ai documenti amministrativi relativi alla manifestazione della “Mostra zootecnica”. Siamo tuttora in attesa di riscontro.

Altro argomento di particolare interesse è stato fin da sempre la riqualificazione di piazza Mazzini. Purtroppo prendiamo atto dalla stampa che è allo studio il progetto della piazza Mazzini con l’impegno di portare i documenti in commissione prima dell’approvazione definitiva. Sarebbe stato quantomeno opportuno comunicare tale iniziativa a tutti i capogruppo chiedendo la disponibilità per un contributo alla redazione del progetto.

Siamo solo all’inizio del mandato amministrativo e pertanto vorremmo già da ora gettare le basi per una collaborazione seria e costruttiva nel solo ed unico interesse dello sviluppo socio economico del nostro territorio.

Amministrare a livello locale rappresenta sempre più un ruolo strategico, occorre una programmazione per rispondere alle sfide dell’evoluzione della società e della globalizzazione da una parte e alle ambizioni e alle aspirazioni dei residenti dall’altra. Tutti hanno interesse a fare delle proprie città, grandi o piccole che siano, dei luoghi di qualità: amministratori pubblici, residenti, imprenditori, consumatori, visitatori.

Occorre essere lungimiranti per progetti innovativi, scoprire l’opportunità che si vuole dare alla città, lavorare con tutti i partner alla costruzione della visione per il futuro e poi tradurla in un programma strategico di azioni concrete sul breve, medio e lungo termine.

Nello specifico la nostra visione riguardo la manifestazione della “Mostra zootecnica” prevede il coinvolgimento delle attività economiche e lo sviluppo di iniziative per far conoscere le eccellenze presenti sul territorio; ciò al fine di stimolare i visitatori a tornare in Città ad approfondire la conoscenza e la scoperta. Quindi, non un evento fine a se stesso, ma l’opportunità per sviluppare le attività socio economiche del territorio. Inoltre, in relazione al potenziale pericolo derivante dalla minaccia terroristica o da incidenti come quello verificatosi a Torino in occasione della proiezione in piazza San Carlo della finale di Champions League, auspichiamo venga assicurato il massimo livello di sicurezza in relazione alla previsione di affollamento con adeguata, chiara e comprensibile informativa da utilizzare in caso di evacuazione.

Piazza Mazzini è strategica per la città:

– lavoreremo a stretto contatto con i cittadini, con i commercianti, con le associazioni;

– ci impegneremo con la comunità per sondare le opinioni e cercare sempre nuovi modi di rappresentare le persone;

– ci terremo aggiornati sulle preoccupazioni locali attingendo informazioni da fonti diverse;

– incoraggeremo la fiducia e il rispetto cercando di essere reperibili ed empatici;

– creeremo partnership con tutti i settori della comunità per assicurare la loro partecipazione al processo decisionale;

– ci impegneremo con coraggio, entusiasmo e perseveranza.

Riassumendo in estrema sintesi

“LAVOREREMO IN PARTENARIATO”, visione comune, valori condivisi e rispetto reciproco.

Sarà certamente stimolante verificare l’interesse riguardo l’innovazione e le energie messe in atto per il futuro del nostro territorio.

Il capogruppo consiliare di Innovazione Civica Alfio Plebani