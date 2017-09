Poesia, indie e aperitivo vegan: è il weekend al Circolo Gagarin

Weekend come sempre molto ricco al circolo Gagarin di Busto Arsizio: venerdì sera troverà spazio la poesia di Simone Buratti, sabato il violoncello di Matteo Bennici e il cantautorato indie di Qualunque, mentre domenica torna il gustoso aperitivo della gastronomia vegana GustoArsizio (prendete nota, l’aperitivo sarà ogni prima domenica del mese). Sempre domenica, secondo appuntamento per il collettivo di scrittura Capoverso. Di seguito tutti i dettagli

VENERDI’ 29 SETTEMBRE – h. 21:00

letteratura e poesia

PROGETTO PER S. | SIMONE BURATTI

Simone Buratti presenta “Progetto per S.”, la sua opera prima.

“Progetto per S. di Simone Burratti si colloca in una posizione d’avanguardia, non ovviamente nel senso di riferirsi alle avanguardie storiche, ma per quello che questa posizione ha sempre significato, che si tratti di poesia, di arte o, in senso stretto, di esercito. Ovvero stare davanti, in prima linea, e da lì ricevere precedentemente a tutti gli altri l’offensiva.” Ingresso gratuito riservato ai soci ARCI

SABATO 30 SETTEMBRE – h. 22:00

live – MATTEO BENNICI + QUALUNQUE

Bennici è violoncellista, bassista e compositore. Più in generale è un musicista con un profilo musicale altissimo, che negli ha spaziato dall’indie al noise-drone, dalle colonne sonore al sound design. Sul palco sta con il suo violoncello, una loop station, qualche pedale e poco altro. Quel palco lo ha calcato come musicista turnista nei tour de Le luci della centrale elettrica, Fine Before You Came, Il Teatro degli Orrori e molti altri.

Apre il concerto Qualunque, indie songwriter, gentiluomo dall’animo punk. Ingresso up to you (offerta libera) riservato ai soci ARCI.

DOMENICA 01 OTTOBRE – dalle 18:30

Aperitivo vegan con GUSTO ARSIZIO

Torna l’aperitivo di Gusto Arsizio, la gastronomia vegan di Busto Arsizio! I ragazzi ci terranno compagnia con le loro specialità preparate con ingredienti di sola origine vegetale, privilegiando, dove possibile, i prodotti biologici o provenienti da aziende di fiducia. Ogni prima domenica del mese. L’aperitivo a buffet ha un costo di 10€ e comprende una consumazione. Vi aspettiamo dalle 18:30 con la giusta selezione musicale.