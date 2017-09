Pontida, per la prima volta non parla Bossi

«Non farmi parlare a Pontida è stato un invito ad andare via dalla Lega». Sono le parole amare di Umberto Bossi che quest’anno, per la prima volta, non ha parlato al raduno di Pontida. Da quel palco il “senatùr” ha lanciato le sfide più ardite del movimento politico che lui stesso ha fondato.

«Salvini mi ha detto che non mi avrebbe fatto parlare perchè mi avrebbero fischiato», ha anche riferito il vecchio leader mentre si allontanava dalla zona del comizio tutto dedicato alla candidatura di Matteo Salvini come prossimo premier.

E il numero uno della Lega Nord ha fatto un intervento da candidato in pectore: «L’anno prossimo presenteremo in Parlamento una legge per far eleggere i giudici dal popolo e aboliremo le leggi Fiano e Mancino – ha detto l’eurodeputato – ci vogliono sconfiggere chiudendoci i conti e mettendo le mani sui risparmi dei militanti che credono nella Lega». Questi i messaggi più forti lanciati dal palco di Pontida.

Sul palco anche i due presidenti regionali leghisti, Roberto Maroni e Luca Zaia, che hanno rilanciato sul referendum per l’autonomia della Lombardia. Ha aperto la giornata di interventi il forzista Giovanni Toti, presidente della Liguria.

In una nota anche Marco Reguzzoni, bossiano di ferro e oggi a capo di un nuovo progetto politico, ha voluto commentare il raduno annuale sul pratone di Pontida.