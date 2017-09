Porte aperte al CFM, ripartono i corsi

Open Day al CFM (inserita in galleria)

CFM – Il Centro di Formazione Musicale nasce a Barasso (Va) nel 1993 come progetto didattico del Corpo Musicale S.Cecilia per poi evolversi negli anni sia negli spazi di studio che nelle discipline affrontante. Oggi CFM è diventata una delle realtà associative più grandi del nostro territorio ed è capace di offrire in un unico luogo la possibilità di studiare e divertirsi con la musica e la danza.

Nelle giornate di sabato 16 (14.00-18.30) e domenica 17 (10.00-13.00 / 14.00-18.30) il Centro di Formazione Musicale di Barasso apre le sue porte per la presentazione dei corsi 2017/2018. In entrambe le giornate sarà possibile incontrare i docenti CFM per conoscersi, confrontarsi e magari provare qualche strumento musicale. Quest’anno sarà a disposizione uno studio di registrazione totalmente rinnovato ma le novità non finiscono qui perché la partecipazione ad alcune attività collettive degli allievi, già corsisti di strumento, è totalmente finanziata da CFM. Si potrà quindi far parte di Orchestre , partecipare a laboratori di musica Rock o cantare in Cori sia per bambini che per adulti. Fare musica insieme è più divertente!

Maggiori informazioni visitando www.cfmbarasso.com. Il CFM è a Barasso, via Don Basilio Parietti 6 (Va) – tel: 0332 737560.