Porte aperte per salvare la residenza Albertini Vanda

Salvare la RSA di Agra. È questo l’obiettivo che si pongono operatori e parenti che hanno organizzato una giornata di porte aperte alla residenza Albertini Vanda.

Domenica 1 ottobre, dalle 10 alle 18, si svolgerà l’open day dove si raccoglieranno anche le firme per scongiurare la fine della storia di questa residenza riaperta due anni fa.

“A seguito della «non volontà politica » di mantenere aperto un servizio di qualità – si legge nel manifesto di presentazione – come quello funzionante da 2 anni nella RSA Albertini Vanda e nella prospettiva che 60 ospiti vengano sfrattati, sradicati e smistati in altre RSA lombarde e che 50 operatori perdano il lavoro, vi invitiamo a venire ad Agra per sostenere la nostra causa e per contattare la qualità assistenziale offerta».

la raccolta firme in difesa della casa di riposo è già partita: chiunque voglia mostrare solidarietà può recarsi negli uffici della RSA in via Roma 9