Porto e Augustow, il gemellaggio si rinnova sul Ceresio

Porto Ceresio - Gemellaggio Augustow: visita della delegazione polacca a Porto

E’ ripartita ieri, dopo tre giorni intensi e ricchi di incontri, la delegazione di Augustow, la cittadina polacca con cui Porto Ceresio è gemellata dal 2004.

La delegazione, formata dal sindaco, dal vicepresidente del Consiglio e dal preside della scuola di Augustow, è stata invitata dall’Amministrazione comunale in occasione della festa al SS Nome di Maria, una delle più suggestive e amate sulle sponde del Ceresio, purtroppo annullata a causa del maltempo.

I rappresentanti della cittadina polacca, arrivati a Porto Ceresio venerdì sera, hanno comunque assistito in serata alla celebrazione religiosa per la festa di Maria, partecipando con la recita di una preghiera in polacco.

Il sindaco Jenny Santi ha accompagnato la delegazione a conoscere alcune delle cose interessanti di Porto Ceresio e del territorio varesino: il museo presso la stazione curato da Salvatore Ferrara e l’Accademia musicale di Porto Ceresio, il museo Butti di Viggiù e il Sacro Monte di Varese, con la salita delle Cappelle. Domenica la visita si è conclusa con una gita in battello sul Ceresio.

Sono stati tanti e importanti i temi che abbiamo trattato in questi tre giorni – dice il sindaco Janny Santi. dall’importanza della conoscenza diretta di altri popoli che abitano il nostro continente, indispensabile per sentirsi davvero europei, all’importanza del ricordare le origini cristiane dell’Europa, quelle origini che ci accomunano e che possono consentire una maggiore e più reale collaborazione tra i vari Stati per un futuro migliore e di progresso sostenibile. E poi abbiamo ancora una volta parlato di giovani, perché l’intento comune è quello di concretizzare il nostro gemellaggio proprio partendo dai giovani“.

“E’ stato un bellissimo esempio di scambio culturale che cercheremo di estendere a tutti i nostri cittadini – conclude Jenny Santi – Voglio fare un ringraziamento particolare alla nostra interprete polacco portoceresina Marzena Iwona Chmura, bravissima, e all’associazione Condividiamo che ha realizzato i mazzi di fiori che sono stati donati e che si ispirano alle decorazioni preparate per il nostro lungolago in onore della festa del Nome di Maria”.

Prima di partire una foto ricordo sul lungolago di Porto Ceresio, intitolato alla cittadina gemella.