Portoni fioriti, musica e tante iniziative per la Festa di San Maurizio

Vedano Olona - Portoni fioriti

Prende il via la festa patronale di San Maurizio che animerà il centro di Vedano Olona per tutto il fine settimana con diverse iniziative.

Fittissimo il programma di iniziative messo in campo dalla Parrocchia ma anche dalle associazioni del paese e dall’Amministrazione comunale.

Si comincia giovedì 21 settembre, alle 21 in Chiesa parrocchiale, con una conferenza del giornalista e scrittore Luca Frigerio su “La luce e le tenebre. Introduzione al Caravaggio“.

Venerdì 22 settembre, vera festa liturgica del patrono, alle 21, sempre in Chiesa parrocchiale, è in programma alle 21 un concerto d’organo di Gabriele Conti, che suonerà sull’organo Eugenio Maroni Biroldi del 1848. La serata rientra nella programmazione della rassegna provinciale “Antichi organi”.

Sabato 23 settembre, si apre con la vendita del “pan giòlt” organizzata dalla Pro loco che come ogni anno riaccenderà l’antico forno di via Mazzini.

Alle 14, con partenza dal centro sportivo di via Bizio “Tuttinbici”, mentre alle 21 in piazza San Maurizio (in chiesa in caso di pioggia) si esibisce in concerto la Filarmonica Ponchielli.

Domenica 24 settembre, alle 10.30 la messa solenne in onore del patrono e alle 20.30 la tradizionale processione per le vie del centro, mentre in paese per tutta la giornata ci saranno diversi appuntamenti: dai portoni fioriti, vecchia tradizione del paese, alle bancarelle degli hobbisty; dalle bancarelle di prodotti agricoli eslusivi alla gara di orticoltura e poi musica con il concerto dei “Cantavedano”, giochi per i bambini, la tombolata del Piccolo Cantiere delle Arti varie e tante occasioni per tutti. Lungo le vie del centro saranno presenti tutte le associazioni del paese con i loro banchetti.

QUI il programma dettagliato della festa