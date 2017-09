Possibile: “Giuseppe Civati non sarà candidato alle Regionali”

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Possibile:

In un articolo apparso nei giorni scorsi sulle vostre pagine, riguardante i movimenti interni al centrosinistra, in particolare al PD, il nome di Giuseppe Civati veniva citato a proposito di una possibile candidatura espressa da MDP a governatore della Lombardia, con un’eventuale partecipazione alle primarie organizzate dal PD.

Giuseppe Civati è fondatore e segretario di Possibile. Nel 2015 è uscito dal PD in aperto contrasto con le riforme volute dal governo Renzi. Negli ultimi mesi si sta battendo con forza per creare i presupposti per avere un unico gruppo politico di sinistra, che si riconosca in un programma condiviso, alternativo a quello che è diventato il PD.

Ci sembra pertanto doveroso, sentito anche l’interessato, smentire la notizia riportata, proprio per la storia di Possibile e per il lavoro compiuto negli ultimi mesi.

Al momento, ma da sempre, più che ai nomi dei candidati, pensiamo al programma dei contenuti da portare ai cittadini, come appena fatto con la presentazione del Manifesto a Milano, aperti a chiunque voglia dare un contributo.