Povere cascate

Oggi (sabato 16 settembre ndr) sono stata con la mia famiglia alle cascate di Ferrera. un posto bellissimo… romantico e poetico. Detto questo ho due paroline da dire al comune, alla pro loco o a chi per loro dovrebbe salvaguardare questo luogo stupendo: siete degli incompetenti.

Non avete la minima idea di che cosa significhi la parola turismo. Vi do un consiglio spassionato: la prossima volta fatevi un giro in Alto Adige e imparate a copiare, imparate cosa vuol dire valorizzare il territorio, amare il posto in cui si vive. Imparate l’orgoglio di mantenere e mostrare agli altri ciò che di bello abbiamo e non pensate sempre ai soldi, ai finanziamenti.

Spesso è solo una questione di buona volontà.

Viviana