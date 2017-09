Premio Subito: appuntamento alla Triennale per il “nuovo giornalismo”

Foto varie

Una nuova location e un programma come sempre denso e interessante: torna il “Premio Subito – Nuovo Giornalismo“, l’appuntamento di fine estate per il mondo dell’informazione che quest’anno si sposta a Milano e si terrà sabato 16 settembre alla Triennale di via Alemagna, 6.

Il Premio Subito – Nuovo Giornalismo, dal titolo “Innovazione, Informazione – Teddis, Ted di coppia, tra giornali e altri racconti” riunisce alcune delle più influenti firme del giornalismo italiano in un pomeriggio aperto al pubblico, con incontri e dibattiti sulle nuove forme di comunicazione e giornalismo innovativo.

IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO