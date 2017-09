Premio Villa, 68 gli studenti meritevoli del 2017

bambini classe aula generica

Ad essere bravi cittadini s’impara fin da piccoli. Ne è convinta la Fondazione Premio Carluccio Villa che alle 15.30 di sabato 30 settembre al teatro San Giovanni Bosco, premierà 68 studenti (35 delle scuole elementari e 33 scuole medie) che hanno concluso lo scorso anno scolastico non soltanto con voti alti, ma mostrando anche un alto senso d’altruismo.

Valori esemplificati da Carluccio Villa, studente che 60 anni fa fu stroncato appena 22enne dal tifo che gli impedì di realizzare il suo sogno di diventare medico dei poveri. Oggi, come e più di allora, altruismo e senso del dovere sono due insegnamenti preziosi per i giovani.

Ospite della 62esima edizione della premiazione, che ha il patrocinio dell’Amministrazione comunale, l’atleta Riccardo Maino che ai Trisome Games, competizione internazionale per atleti con sindrome di down, ha vinto una medaglia d’oro, una d’argento e due di bronzo. Il giovane atleta bustocco sarà intervistato dalla giornalista Chiara Milani, direttore della rivista mensile Varese mese.

«Da alcuni anni invitiamo cittadini o associazioni che testimoniano un’eccellenza del territorio» commenta il presidente della fondazione Ercole Milani, che sottolinea come sia «importante proporre ai giovani un modello di impegno nel proprio lavoro e nel contempo di solidarietà verso gli altri, visto il difficile contesto di crisi non solo economica, ma anche di valori, in cui i giovani stanno crescendo. Oggi più che mai l’insegnamento di Carluccio Villa è di grande attualità. Ai più giovani premiati sarà consegnato il libro “Sommario di vita bustese” di Rodolfo Rogora, Stefanino Ferrario e Luigi Belotti in modo che possano conoscere la storia della loro città. Ai più grandi sarà regalato il libro “Mio fratello rincorre i dinosauri” di Giacomo Mazzariol, opera che insegna ad apprezzare la diversità delle persone come fonte di arricchimento reciproco».