Presa a pugni in testa e rapinata del cellulare. Un arresto

Colpita con un pugno in testa e derubata del cellulare.

E’ successo ieri in via Manzoni, a Chiasso (Ch), e oggi il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che nella stessa giornata di ieri, al Centro di registrazione per richiedenti l’asilo di Chiasso è stato arrestato un 21enne di nazionalità marocchina.

L’ipotesi di reato nei confronti del ragazzo è di rapina. La refurtiva è stata recuperata.

L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Margherita Lanzillo.