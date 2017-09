«Presto i primi defibrillatori sul territorio»

le foto dell'inaugurazione del defibrillatore a varese il 3 ottobre 2015

Il Consigliere Delegato Laura Frulli interviene sui defibrillatori della città di Luino. La questione era stata sollevata da una lettera rilanciata dalla stampa locale in cui alcuni cittadini chiedevano conto di quale fosse lo stato dell’arte del progetto per dotare Luino di una rete di defibrillatori di pronto impiego in caso di malore.

«Sabato 16 settembre il maltempo ci ha impedito di poter svolgere l’evento dedicato al progetto “Io VIVO a Luino”, con cui la nostra Amministrazione si è impegnata a realizzare una rete di defibrillatori sul territorio comunale.

Mi sembra giusto darne un aggiornamento. Come avevo già avuto modo di illustrare, la donazione è stata uno stimolo positivo per la nostra Amministrazione e mi sento di dover ancora ringraziare gli “Amici di Marco” per la loro bella iniziativa, a cui è seguita la lodevole iniziativa del Rotary Club e degli “Amici di Giuseppe”, venuto a mancare questa primavera».

«Ad oggi, possiamo contare su ben sei defibrillatori da posizionare sul territorio del nostro Comune; tuttavia, data la complessità del progetto, abbiamo dovuto affrontare anche alcune vicende di carattere burocratico, che la struttura comunale sta risolvendo con grande impegno ed efficacia. Il progetto, inoltre, non si fermerà con l’installazione dei DAE, in quanto è nostra intenzione promuovere un corso di formazione aperto ai nostri cittadini perpreparare un numero minimo di persone al loro utilizzo. A tal fine, sabato 16 settembre l’evento in programma era stato organizzato con la Croce Rossa Italiana Comitato di Luino, Padana Emergenza e SOS Tre Valli e prevedeva una serie di dimostrazioni sull’utilizzo del DAE che si sarebbero dovute svolgere nel corso della festa dello sport, poi rinviata a causa delle condizioni metereologiche ed il cui scopo era quello di promuovere la partecipazione dei cittadini al progetto e raccogliere le adesioni per il corso. A presto vedremo i primi DAE sul territorio. Colgo l’occasione per ringraziare ancora gli “Amici di Marco”, il Rotary Club, gli “Amici di Giuseppe”, l’AREU, la CRI Comitato di Luino, Padana Emergenza e SOS Tre Valli, per essere stati da stimolo ed averci aiutato in questa piccola impresa. Invito chi volesse ulteriori informazioni a contattare i nostri Uffici comunali».