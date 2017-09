Prevenzione, le visite gratuite della LILT

Foto varie

La LILT (Lega italiana lotta tumori) delegazione della Valcuvia, sezione di Cuveglio, propone “un programma di screening per le neoplasie della sfera genitale femminile” , con visite mediche preventive gratuite.

Si tratta di un programma di diagnosi precoce ginecologica indirizzata alle donne appartenenti a tre fasce di età e destinatarie degli specifici interventi secondo la classe di rischio.

Si tratta di donne d’età compresa tra i 18 e i 25 anni sessualmente attive con pap test se non eseguito da tre anni (visita ostetrica il primo mercoledì di ogni mese); donne in età 25-45, pap test ogni tre anni.

Le donne in età superiore ai 45 anni pertanto anche a rischio di tumore ovarico, possono accedere alla visita ginecologica completata con ecografia transvaginale e dal pap test (visita ginecologica ogni primo sabato del mese).

Le visite si svolgeranno presso il Poliambulatorio di Cuveglio (Poliambulatorio in Valle) in via Asilo 12/B.

Per prenotazioni tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì al numero 0332-650538.