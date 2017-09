Prima campanella: tornano in classe oltre 108.000 studenti

12 settembre, si ritorna in classe

Vacanze finite, si torna a studiare. Da domani, 12 settembre, 108.612 studenti della provincia di Varese rientreranno in aula. In tutta la Lombardia, saranno 1.191.757.

Il gruppo più sostanzioso è costituito dai ragazzi che frequentano gli istituti superiori e che sono 39384, a seguire gli alunni delle primarie 38.830. Segue il percorso triennale della secondaria di primo grado ( un tempo conosciute come scuole medie) con 23.269. I più piccoli della scuola dell’infanzia sono 7129.

L’anno riparte con qualche intoppo. Nonostante la buona scuola e le migliaia immissioni in ruolo, le cattedre in attesa di un insegnante sono ancora numerose: se al 30 giugno scorso i posti da assegnare erano 984, dopo le immissioni in ruolo, il 31 agosto scorso, c’erano ancora 706 posti liberi. Proprio in questi giorni, l’Ufficio scolastico territoriale sta procedendo con le convocazioni e la stipula dei contratti. E così si continuerà anche a scuola iniziata.

Per gli studenti della scuola dell’obbligo, compresi i nati nell’anno 2001, resta l’obbligo di portare entro il 31 ottobre la certificazione, autocertificazione di aver effettuato le vaccinazioni indicate come obbligatorie dalla legge dello scorso 31 luglio.