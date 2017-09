Prima, Seconda e Terza Categoria, i verdetti della seconda giornata

Le immagini dei dilettanti

Seconda giornata per i campionati provinciali, che anche in questa domenica non hanno risparmiato emozioni e qualche sorpresa.

PRIMA CATEGORIA

In tre al comando a punteggio pieno: la Vanzaghellese che passa 3-0 sul campo del Casbeno, il Fagnano che espugna 2-1 la casa del San Marco e l’Arsaghese che passa 1-0 a Sacconago. A quota 4 il Tradate, che impatta 3-3 a Legnano contro la Folgore, e il Gorla Maggiore che fa 2-2 a Ispra. Primo successo per il Cairate, 3-0 sul Luino, termina 2-2 tra Valceresio e Antoniana. Riposo per l’Union Tre Valli.

CLASSIFICA: Vanzaghellese, Fagnano, Arsaghese 6; Tradate, Gorla Maggiore 4; Cairate, Cas Sacconago, Luino Maccagno 3; Valceresio, Antoniana, Ispra, Folgore Legnano 1; Tre Valli, San Marco, Casbeno 0.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE M

Anche in questo girone sono tre le formazioni imbattute: il Lonate Ceppino che regola 3-0 la Virtus Cantalupo, l’Arnate che passa 3-1 a Beata Giuliana, e il Samarate che batte 3-2 la Crennese. A 4 punti il Lonate Pozzolo, vittorioso 2-0 a Borsano, l’Aurora Cantalupo, 1-0 al Rescalda, il Kolbe che abbatte 4-1 la Gallaratese e la Rescaldinese che vince 4-3 contro la Robur. Colpo esterno del Gorla Minore, 3-1 sul in casa del Canazza.

CLASSIFICA: Lonate Ceppino, Arnate, Samarate 6; Lonate Pozzolo, Aurora Cantalupo, Kolbe, Rescaldinese 4; Gorla Minore, Virtus Cantalupo 3; Crennese, Borsanese, Rescalda, Gallaratese 1; Beata Giuliana, Robur, Canazza 0.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

Cuassese, Malnatese e Sumirago, in tre a punteggio pieno. I ragazzi di mister Criscimanni battono 3-1 la Calcinatese, la squadra di mister Della Rossa supera 5-2 il Caravate, mentre i Boys Soccer rifilano un 2-0 al Viggiù. A 4 punti il CantelloRasa che ha surclassato 5-1 la Ternatese e l’Insubria, vittoriosa 1-0 sulla Lavena Tresiana. Successi interni per 3-2 per l’Aurora Induno, contro il San Michele, e per il Ceresium contro il San Luigi. Pareggio 2-2 tra Buguggiate e Laveno Mombello.

CLASSIFICA: Cuassese, Malnatese, Sumirago 6; CantelloRasa, Insubria 4; Calcinatese, Ternatese, Aurora Induno, Ceresium 3; Buguggiate 2; San Michele, Laveno Mombello, Lavena Tresiana, Caravate 1; San Luigi, Viggiù 0.

TERZA CATEGORIA

Quattro regine a punteggio pieno. La Sommese rifila un 6-1 al Mascia, il Varano regola 4-1 l’Aurora Premaggio, il Bosto passa 3-1 a Citiglio e il Rancio batte 2-1 gli Eagles. A 4 punti il Don Bosco, vittorioso 4-2 a Travedona, la Casmo, 4-3 interno alla Jeraghese, e il Coarezza, 1-0 al Cuvio. Colpo esterno per l’Olona, 3-0 in casa della Casport, l’Angerese invece passa 1-0 sul campo del France Sport.