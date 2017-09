Prima, Seconda e Terza Categoria: si parte

Le immagini dei dilettanti

I ripescaggi di Serie D ha portato risvolti anche in Eccellenza, Promozione e tutti i campionati dilettanti. Domenica 10 settembre però sarà il campo a parlare, con la prima giornata dei vari campionati.

PRIMA CATEGORIA

Non ci sarà più la Belfortese, ripescata in Promozione, e quindi ci sarà un turno di riposo per ogni formazione. La prima a stare ferma sarà l’Ispra neopromossa. Il calendario offre subito gare sentite, come il derby bustocco tra Antoniana e Cas Sacconago. Il Tradate farà visita alla Valceresio, mentre la Folgore Legnano andrà a Fagnano. Il Casbeno sarà ospite del Luino Maccagno, il San Marco invece giocherà in casa contro la Vanzaghellese. Ad Arsago arriverà il Tre Valli e il Cairate affronterà la trasferta di Gorla Maggiore.

SECONDA CATEGORIA

GIRONE M

Il girone legnanese che accoglie tante varesotte promette subito bene. La Gallaratese parte ospitando la Rescaldinese, le altre sfide di Gallarate saranno tra Arnate e Canazza e tra Crennese e Borsanese. Il Lonate Pozzolo se la vedrà contro l’Aurora Cantalupo, il Samarate farà invece visita al Gorla Minore. Il Lonate Ceppino sarà ospite della Robur, il Beata Giuliana della Virtus Cantalupo. Chiude la giornata Rescalda – Kolbe.

GIRONE Z

Il girone varesino non è da meno: la Calcinatese parte ospitando l’Aurora Induno, a Caravate andrà l’Insubria, il Viggiù giocherà in casa della Cuassese, mentre la Lavena Tresiana sarà opposta al Buguggiate. Trasferta a Laveno Mombello per il Sumirago, il San Luigi attenderà la Malnatese, il CantelloRasa testerà le ambizioni del San Michele, mentre la Ternatese sfiderà il Ceresium.

TERZA CATEGORIA

Sarà un campionato lungo dopo la scelta di fare un girone unico a 18 squadre. Esordio assoluto per l’Oratorio di Cuvio contro la France Sport, così come per il Bosto contro la Casport. La Sommese vuole i tre punti sul campo dell’Olona, così come il Rancio in casa dell’Aurora Premaggio. Il Mascia parte ospitando il Fulcro Travedona, a Bodio Lomnago saranno di fronte Don Bosco e Casmo, mentre il Varano sfiderà a domicilio l’Angera. La Jeraghese sarà impegnata in casa contro il Coarezza, così come gli Eagles Caronno Varesino contro la Pro Cittiglio.