Primo giorno di scuola, i parcheggi blu si riempiono

Con il primo giorno di scuola i parcheggi blu davanti alle scuole del centro si sono riempiti.

Galleria fotografica Primo giorno di scuola: i parcheggi a Varese 4 di 13

In via XXV Aprile c’erano molti “biglietti”, cioè parcheggi giornalieri.

In via Bartolone, invece, soprattutto abbonamenti per utenti frequenti: in ogni caso, la situazione “irreale” dell’altro giorno – con tutti gli stalli blu vuoti – ovviamente non c’è più, anche se – ripassando tre volte in un’ ora in cui stavano perentrare i “primini” della scuola media Dante – non è stato impossibile parcheggiare.

Allo stadio, gli utenti continuano ad utilizzare il park &bus: diverse decine le macchine parcheggiate con il talloncino che permette loro il viaggio in bus, complice il fatto che questa combinazione costa solo 10 centesimi a persona. L’impressione però è che in questo caso si tratti prevalentemente di lavoratori, e che l’inizio delle scuole qui non abbia inciso.