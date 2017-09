Pro Patria a riposo, il Rezzato cerca l’allungo

Foto varie di calcio

(Foto Facebook – A.c. Rezzato)

Dopo quattro gare di campionato, alla Pro Patria tocca il turno di riposo. I tigrotti sono primi in classifica nel girone B di Serie D a 10 punti, pari merito con il Rezzato. Girone B in campo domenica 24 settembre alle ore 15.00.

I bresciani sperano di ottenere tre punti per rimanere da soli in vetta alla classifica, anche se in casa del Pontisola (terzo a 8 punti), non sarà facile ottenere la posta piena.

Tra le gare più interessanti di questo quinto turno c’è la sfida di Busto Garolfo tra la Bustese Milano City e la Pergolettese. Un test importante per testare le ambizioni della squadra di mister Giovanni Cusatis.

Il Crema, prossimo avversario dei tigrotti il primo ottobre, affronterà al “Voltini” la Grumellese, mentre promette bene la sfida tra Virtus Bergamo e Lecco.