Pro Patria, domenica si gioca. Confermato il turno con il Rezzato

Varie tigrotti

Ora è ufficiale: domenica il Girone B di Serie D scende in campo. La Lega Nazionale Dilettanti, dopo aver appreso la conferma del ripescaggio della Romanese, ha stilato il nuovo calendario ricomponendo il girone con 19 squadre.

Nessun rinvio per la giornata di domenica 10 settembre, che scenderà regolarmente in campo. La Pro Patria farà così visita all’ambizioso Rezzato, squadra bresciana che ha investito molto nel mercato estivo per rinforzare la rosa.

Alla terza giornata – che sarà il primo turno infrasettimale mercoledì 13 settembre – i tigrotti affronteranno allo “Speroni” proprio la Romanese.

Alla quarta, domenica 17, la Pro Patria andrà a Grumello. Poi, alla quinta, prevista per il 24 settembre, ci sarà il turno di riposto per i tigrotti.

IL NUOVO CALENDARIO