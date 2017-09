Pro Patria – Lecco, i tigrotti vogliono partire bene

Varie tigrotti

L’attesa è finita. Domenica 3 settembre (ore 15.00) inizierà il campionato di Serie D. Per la prima giornata la Pro Patria avrà subito una sfida molto sentita: allo “Speroni” arriverà il Lecco.

Dopo la sconfitta ai rigori in Coppa Italia contro il Como, i tigrotti vogliono dimostrare che il proficuo precampionato non è stato solo un fuoco di paglia. Anche l’ultimo test contro la Primavera dell’Inter è andato bene, ora però in palio ci sono i primi punti e mister Ivan Javorcic vuole mettersi in tasca la posta piena. Non sono attese sorprese in casa Pro Patria: il tecnico croato ha schierato per tutta l’estate il 3-5-2 e il modulo non dovrebbe variare. Da definire invece gli undici che scenderanno in campo. Sicuro assente sarà la punta Elia Bortoluz, che in settimana si è fatto operare alla coscia e dovrebbe rientrare tra circa un mese.

Il Lecco, dopo la travagliata passata stagione, è passato nelle mani del focoso presidente Paolo Di Nunno, che ha lasciato il Seregno trasferendosi ai piedi del Resegone. In panchina siede Alessio Del Piano, che alla prima uscita ufficiale – sconfitta in casa in Coppa Italia contro la Folgore Caratese – ha schierato un 3-5-2 con l’estro di Cavalli al centro del campo e la potenza dell’ex Varesina Davide Castagna in avanti. La sconfitta, causata anche da un errore del portiere Andrea Redaelli, non è andata giù al numero uno bluceleste, che in settimana ha preso un nuovo estremo difensore – Giacomo Nava – e rinforzato il centrocampo con l’esperto mediano Fabio Roselli. Per la gara di Busto Arsizio, anche in questo caso, non dovrebbe cambiare il modulo tattico, piuttosto potrebbero esserci variazioni nell’undici titolare.

La gara è sentita anche dalle due tifoserie, che in passato hanno avuto diversi screzi. Per il settore ospiti sono stati concessi solo cento biglietti nominali, acquistabili esclusivamente in prevendita.

