Pro Patria, sfida all’ambizioso Rezzato

Varie tigrotti

Tutto è cambiato, nulla è cambiato. Il Girone B di Serie D ha una nuova squadra – la Romanese, ripescata dall’Eccellenza – e un nuovo calendario. Per la Pro Patria non varia invece l’appuntamento: domenica 10 settembre (ore 15.00) in casa del Rezzato, squadra ambiziosa e che ha costruito una formazione di alto livello per la categoria.

Non dovrebbero esserci cambiamenti per quanto riguarda la formazione biancoblu. Mister Ivan Javorcic dovrebbe confermare l’undici che ha iniziato la sfida contro il Lecco. Dovrebbe quindi essere un 3-4-1-2 con Guadagnin in porta, Molnar, Zaro e Scuderi nella linea arretrata. Cottarelli e Galli i laterali con Pettarin e Gazo in mediana, mentre Disabato sarà il trequartista alle spalle di Santana e Le Noci. Rientrerà dalla squalifica Riccardo Colombo, che potrebbe essere un’alternativa a Molnar in difesa, mentre sono pronti ad entrare dalla panchina Alex Pedone e Niccolò Gucci.

Il Rezzato, dopo aver conquistato la Serie D lo scorso anno, in estate non ha badato a spese, costruendo una formazione ricca di talento e di uomini di esperienza. Il modulo tattico di mister Andrea Quaresmini dovrebbe essere il 4-3-3 con l’ex Ciliverghe Lorenzo Lancini in porta, a guidare la difesa l’esperto Massimiliano Tagliani, a centrocampo la personalità di Alessandro Cazzamalli e in attacco la verve di un altro ex Ciliverghe: Alessandro Bertazzoli. Dovrebbero partire dalla panchina calciatori di spessore come Tano Caridi e Adriano Marzeglia, match winner della prima gara contro la Grumellese, vinta 3-2 in rimonta.

