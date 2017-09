Pronti alla campanella: i piccoli alunni tornano a scuola

Saranno come sempre i piccoli della scuola per l’infanzia a “rompere il ghiaccio”: la prima campanella dell’anno per loro, nei quattro istituti comprensivi gallaratesi, suonerà martedì 5. Elementari e medie prenderanno il via lunedì 11, ad eccezione delle secondarie primarie della Gerolamo Cardano-Padre Lega che inizieranno l’attività il giorno 6.

Scuole per l’infanzia

Per tutti il 5 settembre ingresso dalle 8. L’Istituto Dante (via Rusnati, Ronchi, Moriggia) terminerà le lezioni alle 12, senza servizio mensa. Nella settimana dall’11 al 15 settembre l’uscita sarà invece alle 13 con servizio mensa. Il normale orario 8-16 entrerà in vigore da lunedì 18. Alla Gerolamo Cardano-Padre Lega (plessi San Francesco e Madre Teresa) orario continuato e tutti i servizi attivi sin dal primo giorno (martedì 5) per i bambini che hanno già frequentato la scuola o che abbiamo già compiuto i 4 anni. Dall’11 settembre inserimento dei nuovi iscritti e dal 16 ottobre inserimento degli anticipatari. Al De Amicis (Sciarè, Cedrate) dal 5 settembre subito in vigore il normale orario. Infine l’Istituto Ponti (Cajello, Cascinetta, via Pradisera): dal 5 al 9 settembre orario solo antimeridiano (8-13) con servizio mensa. Dall’11 al 15 settembre 8-16 senza doposcuola che verrà attivato a partire da lunedì 18.

Scuole Primarie

Istituto Dante (Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, don Lorenzo Milani): per le classi prime la prima campanella suonerà lunedì 11 alle 9; da martedì invece inizio delle lezioni alle 8.20. Da lunedì 18 orario regolare dalle 8.20 alle 16.20. Per la prima settimana delle attività il servizio mensa non sarà attivo. I genitori dei “primini” sono invitati a partecipare alla riunione nel proprio plesso di appartenenza: l’appuntamento è mercoledì 6 settembre alle 18.

Anche le classi seconde, terze, quarte e quinte inizieranno l’attività scolastica lunedì 11 con orario a tempo pieno (8.20-16.20) e servizio mensa subito attivo.

Istituto Gerolamo Cardano-Padre Lega (Battisti, Manzoni): per le classi prime martedì 11 accoglienza dei bimbi insieme ai genitori alle 9 e inizio dell’attività didattica alle 9.20 (fino alle 12.20). Dal secondo giorno orario regolare, dalle 8.20 alle 16.20. Per le restanti classi sin dal primo giorno orario delle lezioni dalle 8.20 alle 16.20 con servizio mensa.

Istituto De Amicis (Cedrate, Sciarè): per le prime le lezioni prenderanno il via l’11 settembre con attività didattica dalle 9 alle 12.15. Il giorno dopo ingresso alle 8.15 e uscita alle 12.15; dal 13 al 15 settembre orario 8.15-14.15.

Istituto Ponti (Cascinetta, Cajello, Crenna): orario regolare dal primo giorno (martedì 11) dalle 8.15 alle 16.15 per le seconde, terze, quarte e quinte. Le prime il giorno 11 entreranno in aula alle 9 e termineranno alle 12.15. Dal giorno dopo e per tutta la settimana lezioni dalle 8.15 alle 12.15. A partire da lunedì 18 orario completo con servizio mensa.

Scuola Secondaria

Istituto Dante (Maino): per le prime inizio l’11 settembre con orario dalle 9 alle 13.55, dal giorno dopo lezioni regolari (7.55-13.55). Gli alunni e i loro genitori saranno accolti nell’Aula Magna di via Rusnati alle 8.30 (sezioni A, B, C, D) e alle 8.45 (sezioni E, F, G, H). Per le seconde e le terze orario definivo già dal primo giorno.

Istituto Gerolamo Cardano-Padre Lega (sedi di Arnate e Madonna in Campagna). A differenza delle altre scuole medie cittadine, qui le lezioni inizieranno il 6 settembre. Ad Arnate accoglienza per alunni e genitori delle prime alle 7.55 con termine delle lezioni alle 11.45. Le seconde e le terze entreranno in classe alle 8.50 e usciranno alle 11.45. Dal 7 settembre orario regolare 7.50-13.35. A Madonna in Campagna accoglienza di studenti delle prime e genitori alle 8.50, mentre le prime e le seconde inizieranno le lezioni alle 7.55. Per tutti uscita alle 11.45 e, dal giorno dopo, orario a tempo pieno.

Istituto De Amicis (Cedrate): prima campanella l’11 settembre con ingresso alle 7.55 per le prime, mentre le seconde e le terze entreranno in aula alle 8.50. Uscita per tutti alle 13.35.

Istituto Ponti (scuola media via Confalonieri): il giorno 11 ingresso per le prime alle 7.55., mentre le seconde e le terze entreranno un’ora dopo. Dal giorno 12 orario regolare per tutti: prima campanella alle 7.55 e ultima campanella alle 13.55.