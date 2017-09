Pronto il parcheggio di viale Stelvio a Beata Giuliana

parcheggio Agesp Beata Giuliana

Sono 81 i posti auto del nuovo parcheggio realizzato nei mesi estivi da Agesp Attività Strumentali all’angolo tra viale Stelvio e via Cascina dei Poveri, in un’area del quartiere Beata Giuliana molto trafficata per la presenza dell’ITE Tosi.

Atteso dal quartiere, ma soprattutto dalle famiglie degli studenti, il parcheggio si sviluppa su un’area di mq. 1950. Nelle aiuole centrali verranno posati a breve – assicurano da Agesp – tre pali per l’illuminazione a led.

Sono stati realizzati inoltre due marciapiedi per facilitare i pedoni su viale Stelvio. L’ingresso è su via Cascina dei Poveri (senso unico) e l’uscita si trova sulla stessa via con direzione obbligata verso il Sempione.

Soddisfazione è stata espressa dalla dirigente dell’ITE Tosi, Nadia Cattaneo, durante la presentazione di questa mattina, a cui hanno partecipato il sindaco Emanuele Antonelli e l’assessore ai lavori pubblici Alberto Riva, accompagnato dai colleghi Paola Magugliani, Isabella Tovaglieri, Miriam Arabini ed Alessandro Chiesa.