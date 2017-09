Proroga fino a lunedì per l’adesione al servizio mensa

Il Comune di Saltrio ha prorogato fino a lunedì i termini per iscrivere i ragazzi che frequentano la scuola media di Saltrio, Clivio e Viggiù al servizio mensa.

Finora sono state 15 le famiglie che hanno chiesto di usufruire del servizio, ma ancora non è stato raggiunto il numero minimo di 20 adesioni per far partire la mensa.

“Un’opportunità nuova per la nostra scuola consortile – dice l’assessore all’Istruzione Nicolò Castellano – e sarebbe un peccato non riuscire ad attivare la mensa perché mancano poche richieste. Invio le famiglie a pensarci e a presentare l’eventuale adesione entro lunedì prossimo. L’istituto consortile di Saltrio è frequentatoda circa 200 ragazzi dei tre comuni, che da quest’anno hanno i rientri pomeridiani. Dunque non dovrebbe mancare l’interesse per questo nuovo servizio”.