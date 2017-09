Puliamo il mondo a Varese passa dal Canile

canile varese restaurato

Puliamo il mondo compie 25 anni: ogni anno, durante le giornate dedicate a questa iniziativa, in tutta Italia vengono individuate aree da ripulire e vengono promosse azioni atte alla sensibilizzazione dei cittadini per motivarli verso la cura ed il rispetto delle aree verdi (e non solo) delle città in cui abitano.

Per l’edizione 2017 Legambiente Varese e l’assessorato ad Ambiente, Benessere e Sport promuovono un’attività di pulizia dell’area limitrofa al Canile Cittadino.

COLAZIONE AL CANILE E POI SI PARTE

Domenica 24 settembre l’appuntamento sarà alle 9 all’ingresso del Canile Municipale, in via Friuli 12. Insieme ai volontari della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, i volontari di Legambiente e i cittadini che vorranno partecipare inizieranno la giornata con una colazione offerta da Iper – La Grande I, che darà la carica di energia per affrontare la mattinata armati di palette, scope, guanti , collaborando per pulire insieme la zona fino alle 12.

SCOPE E PALETTE ANCHE ALLA BRUNELLA

A Puliamo il Mondo si uniranno anche gli ospiti del centro diurno “Il Viandante”: insieme a volontari e operatori del centro, dalle 9 alle 11 puliranno la zona tra via Grandi e la chiesa della Brunella. Comune di Varese e Aspem metteranno a disposizione il materiale per l’iniziativa e i mezzi per portare via i rifiuti raccolti durante la mattinata