Un sabato per l’ambiente, con Puliamo il Mondo

Da venticinque anni, una giornata dedicata a prendersi cura dell’ambiente per un giorno e a dare il buon esempio per gli altri 364. È Puliamo il Mondo, la giornata organizzata Legambiente e giunta, appunto, alla venticinquesima edizione.

A Varese ci si occuperà dell’area intorno al Canile e della zona della Brunella, insieme a varie associazioni. Qui le info.

A Casciago e Morosolo la giornata coinvolgerà i bambini delle scuole, ma ogni persona si può aggiungere. Qui le info su Puliamo il mondo a Casciago.

A Cassano Magnago – città con grande attenzione all’ambiente e con un forte circolo di Legambiente – l’appuntamento coinvolge anche il Comune. Qui le info su Puliamo il mondo a Cassano Magnago

A Busto Arsizio e a Legnano si muoveranno diverse squadre, all’opera nei quartieri, nei parchi storici, nelle aree agricole ai margini della città, che troppo spesso vengono lordate dagli incivili. Qui tutti le info su Puliamo il Mondo a Busto e Legnano

A Gallarate si è puntato invece sull’educazione: mercoledì e venerdì asilo il circolo di Legambiente ha organizzato laboratori di riciclo e educazione ambientale con i bambini della scuola materna di Moriggia.

A Milano una scelta particolare: per la giornata di cura all’ambiente sono state reclutate anche diverse squadre di richiedenti asilo ospitati in città. L’appuntamento è in varie zone della città, dal Parco Sempione alle periferie di Crescenza e Quarto Oggiaro. Qui le info su Puliamo il mondo a Milano.

«Ci riempie di soddisfazione vedere assistere anno dopo anno ad una crescente partecipazione di volontari e cittadini, che in tutta la regione si rimboccano le maniche dimostrando una gran voglia di dare un contributo concreto per rendere più belli i centri storici e le periferie delle nostre città, troppo spesso vittime dell’indifferenza generale – dichiara Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia – L’adesione continuativa di molte amministrazioni comunali all’iniziativa è un segnale concreto della consapevolezza che Puliamo il Mondo non è solo un momento di collaborazione finalizzata alla rimozione dei rifiuti abbandonati e alla diffusione di comportamenti rispettosi dell’ambiente, ma è anche la promozione di una positiva convivenza tra le persone che abitano lo stesso territorio, che prosegue oltre la giornata di pulizia».