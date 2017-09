\"Puliamo il mondo\" scopre discarica di rifiuti domestici a Saronno sud

Prima di prendere il treno, un rapido lancio del sacchetto al finestrino dell’auto per liberarsi dei rifiuti domestici indifferenziati: è questa evidentemente la prassi di chi ha trasformato l’ultimo tratto di via San Carlo in una maxi discarica.

Ad accendere i riflettori sul problema i volontari di Legambiente che sabato pomeriggio ha realizzato un intervento di pulizia nell’ambito dell’iniziativa “Puliamo il mondo”. Una decina di volontari hanno lavorato no stop per tutto il pomeriggio nel parcheggio davanti alla stazione di Saronno Sud riempiendo complessivamente 65 sacchi della spazzatura.

Oltre ai rifiuti abbandonati tra gli stalli del parcheggio decisamente consistente la spazzatura domestica indifferenziata ritrovata lungo l’ultimo tratto di via San Carlo. Decine di sacchetti che sono stati gettiti presumibilmente dalle auto in corsa oltre la carreggiata in mezzo al verde. “Davvero grazie ai volontari e a Legambiente – ha commentato ieri mattina l’assessore all’Ambiente Gianpietro Guaglianone – per l’intervento di pulizia che ha portato alla luce questa criticità. Nei prossimi giorni gli ispettori ambientali faranno un nuovo sopralluogo e cercheremo di tenere monitorata la situazione”. A Saronno Puliamo il mondo proseguirà nelle scuole elementari cittadine S.G. Bosco, Pizzigoni e Rodari fino al 5 ottobre.