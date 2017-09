“Puzze” in paese, la seduta del consiglio comunale diventa segreta

Un fatto raro, ma non impossibile: il consiglio comunale, momento pubblico per definizione, che diventa segreto, coi cittadini invitati ad uscire dalla forza pubblica presente in sala (nella foto, il pubblico all’esterno della sala polivalente dove si stava tenendo il consiglio comunale).

È successo lunedì scorso ad Azzio quando l’ultimo punto dell’ordine del giorno, a cui non è stata neppure data lettura, ha fatto propendere il sindaco Davide Vincenti per trattare la materia in seduta segreta.

L’interrogazione chiedeva conto dell’ordinanza di blocco dell’attività produttiva, per una settimana, nel luglio scorso, di un’azienda del territorio accusata da una famiglia di provocare odori molesti. Alla base della decisione del sindaco vi sarebbe stata l’intenzione di bloccare le “emissioni odorigene”.

Sulla questione è aperto pure un procedimento della Procura della Repubblica di Varese ed è anche per questi motivi che il sindaco ha voluto giocare la carta della discrezione.

Alla seduta erano presenti diversi cittadini e tra di essi anche alcuni dipendenti dell’azienda, anche loro fatti uscire (nel video, il momento in cui lasciano la seduta).

Il primo cittadino, durante le ultime battute pubbliche del consiglio comunale si è detto dispiaciuto, ma ha avvertito i consiglieri presenti di mantenere segreto il contenuto del dibattito che ne è seguito a porte chiuse: il pubblico è stato allontanato e i lavori sono proseguiti per una decina di minuti.

All’uscita la capogruppo dell’opposizione, Maura Novi, senza entrare nel merito della questione, si è detta insoddisfatta delle risposte ricevute, annunciando di voler presentare una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco.