Quando il paesaggio è musicale: un weekend speciale all’Oasi Zegna

Domenica 10 settembre l’Oasi Zegna si trasformerà in un paesaggio sonoro e ricco di suggestioni nei luoghi più iconici, come il Lanificio Zegna, che ospiterà sui tetti lo straordinario Concerto di Obiettivo Orchestra, in collaborazione con la Filarmonica del Teatro Regio di Torino. Il programma della giornata prevede inoltre passeggiate sonore nella Conca dei Rododendri, l’inaugurazione della mostra a Casa Zegna “Radici e Ali” e attività per bambini, per le famiglie e per gli sportivi.

IL PROGRAMMA

Dalle 10 alle 18: Apertura di Casa Zegna e inaugurazione della mostra temporanea “Radici e Ali. Costruire il futuro, dal Centro Zegna al mondo” e la mostra permanente “Cent’anni di eccellenza”

Alle 10/11/12: Passeggiata sonora

Laboratori di ispirazione montessoriana per i bambini e per tutta la famiglia a cura del Consorzio Sociale “Il filo da tessere”. Ritrovo all’area pic nic della Cascina Caruccia, presso la Conca dei Rododendri. Durata del laboratorio: 45 minuti.

Prenotazione obbligatoria: archivio.fondazione@zegna.com 015 7591463

Alle 10: Uscita di Nordic Walking con finale in musica

Ritrovo a Casa Zegna. Itinerario adatto a tutti tra i sentieri suggestivi della Brughiera e della Conca dei rododendri. Durata dell’escursione: 2 ore.

Prenotazione consigliata: info@oasizegna.com 015 7591460

Alle 11 e alle 13.30: Panorami sonori (per tutti)

Passeggiata libera lungo il facile sentiero della Conca dei Rododendri. I musicisti di Obiettivo Orchestra, in collaborazione con la Filarmonica del Teatro Regio di Torino, accompagneranno l’itinerario musicale presso il bosco dei faggi, il bosco dei ciliegi e l’opera d’arte di Dan Graham, realizzata nell’ambito del progetto di “All’Aperto”. I musicisti, con viola, violino, violoncello e contrabbasso, eseguiranno: Tango for two di Licka e un duetto di Rolla; duetti per violino e cello Huit Morceaux di Glière; due movimenti dal duetto di Rossini.

Dalle ore 12: Pic nic botanico (per tutti)

In località Baso, distribuzione dei cesti pic nic a cura di Cynara Flair. Tovaglie a quadri e menù goloso e adatto a tutti, compresi vegetariani, vegani, intolleranti al glutine e al lattosio, preparato con ingredienti e ricette tradizionali.

Prenotazione obbligatoria: cynaraflair@gmail.com Tel. 329 5466851. In alternativa, possibilità di pranzare presso i locali del Consorzio Turistico Oasi Zegna.

Ore 15-16: Concerto dell’Orchestra d’Archi sui Tetti del Lanificio Zegna. GLi allievi strumentisti di “Obiettivo Orchestra”, in collaborazione con la Filarmonica del Teatro Regio di Torino (sostenuta dal 2012 da Fondazione Zegna), eseguiranno musiche di L. Boccherini: La Musica Notturna per le Strade di Madrid, Op. 30 n.6; M. Reger: Andante lirico; A. Murgia: Sinfonietta per archi; E. Grieg: Holberg Suite. E’ un’iniziativa congiunta della Filarmonica Teatro Regio Torino e della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo.

In simultanea è previsto un intrattenimento per bambini a Casa Zegna.

Prenotazione e contributo obbligatori: archivio.fondazione@zegna.com 015 7591463

Contributo di Euro 10 (ridotto Euro 5 per minori di 14 anni) per il FAI.

Alle 15 / 16: Passeggiata sonora (per bambini)

Laboratori di ispirazione montessoriana per i bambini e per tutta la famiglia a cura del Consorzio Sociale “Il filo da tessere”. Ritrovo all’area pic nic della Cascina Caruccia, presso la Conca dei Rododendri.

Durata del laboratorio: 45 minuti.

Prenotazione obbligatoria: archivio.fondazione@zegna.com 015 7591463

“RADICI E ALI” LA MOSTRA

Le radici del welfare Zegna – un progetto sociale antico, tutto triverese – e il suo slancio verso il mondo e verso il futuro sono i temi al centro della mostra “RADICI E ALI. Costruire il futuro dal Centro Zegna al mondo” che apre domenica 10 settembre a Casa Zegna, in contemporanea con la IV Giornata FAI del Panorama che nell’Oasi Zegna quest’anno offre il tema “Paesaggio in musica, dalla conca dei Rododendri ai tetti del Lanificio Zegna”.

giornata Fai del Panorama all'Oasi Zegna

Il parallelo musicale tra passato e futuro è d’obbligo perché i rimandi simbolici alla magia della meccanica orchestrale sono quelli all’originario ensemble strumentale che Ermenegildo Zegna a Trivero ha organizzato e diretto fin dai primi anni Trenta, cioè il Centro Zegna, con il suo presidio sanitario, la sua “Maternità”, i suoi servizi e le sue strutture aggregative e culturali – inclusa un’orchestrina attiva nel teatro.

E sono quelli odierni al sistema di interventi armonici di respiro nazionale e mondiale che il Gruppo e la Fondazione Zegna animano in più settori, dalla riforestazione, con iniziative come la Baby Forest di Bielmonte e la Inner Mongolia in Cina, allo sport, all’istruzione e formazione qualificata di eccellenza delle nuove generazioni con esperienze all’estero e prospettive concrete di rientro in Italia.

La mostra “RADICI E ALI. Costruire il futuro dal Centro Zegna al mondo”, come sempre avviene per gli appuntamenti di Casa Zegna, concilia ed evidenzia la continuità nel tempo del “pensiero sociale” di Ermenegildo Zegna e la sua rielaborazione in ambito mondiale sviluppatasi grazie alle nuove generazioni.

Come per la mostra dello scorso anno “Aria Buona di Montagna, dalle Colonie Alpine ai Summer Camp” la Fondazione Zegna conta sul coinvolgimento e la partecipazione attiva dei triveresi e biellesi per arricchire l’allestimento. Per esempio, i nati nella “Maternità” o coloro che al Centro hanno trascorso la loro giovinezza, potranno raccontare la loro esperienza e condividere ricordi o immagini che diventeranno parte integrante dell’esposizione. Si possono inviare immagini a archivio.fondazione@zegna.com o condividendole sui social network con l’hashtag #VisitCasaZegna. Casa Zegna offre anche un servizio di scansione digitale ad altissima risoluzione nel caso in cui si volessero portare direttamente foto in formato cartaceo.

RADICI E ALI. Costruire il futuro dal Centro Zegna al mondo

A cura dell’Archivio Zegna. Progetto grafico: Peperosa Visual Design.

Tutte le domeniche dal 10 settembre al 29 ottobre 2017 dalle 14.00 alle 18.00. Ingresso gratuito all’inaugurazione e ogni prima domenica del mese.

Inaugurazione aperta al pubblico domenica 10 settembre dalle 10 alle 18

Concerto conclusivo sui tetti del Lanificio Zegna alle 15.00

