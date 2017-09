Quando le app ti semplificano la vita

Siamo sempre connessi, siamo tutti Digitalife, anche dall’altra parte del mondo, in Cina.

Clément, Margaux e Alex sono tre studenti francesi che stanno svolgendo uno stage a Pechino e nel loro video ci mostrano come internet e le app possano fare la differenza quando vivi in un Paese straniero.

«Stiamo andando al China International Exhibition Center ma non sappiamo come arrivarci. Fortunatamente abbiamo un’applicazione con cui poter controllare» racconta Clément.

Niente di più vero, ormai con internet abbiamo un’applicazione per tutto: possiamo verificare la qualità dell’aria, consultare il meteo e non solo.

Clément e i suoi amici, per esempio, utilizzano WeChat – app molto popolare in Cina – per fare le cose più diverse: chiamare, mandare messaggi, postare foto, pagare la spesa, prenotare servizi, scansionare QR code e perfino… noleggiare una bicicletta!

Sul sito ufficiale potete trovare tutte le informazioni su DigitaLife, dove saranno saranno anche pubblicati tutti i video che invierete.

Per mandare il vostro filmato, basta seguire le istruzioni in questa semplice scheda:

DIGITALIFE E’ UN PROGETTO ANCHE TUO

È una grande ambizione raccontare il cambiamento con un film. Lo è ancor di più pensare di farlo in modo collettivo, corale, partecipato. DigitaLife sarà infatti un collage di storie che ci racconterete e che ci potrete fare avere con brevi video. Il nostro lavoro è organizzare tutto questo, raccontarlo e poi costruire l’opera grazie alla regia di Francesco Raganato.

Il digitale ha cambiato le nostre vite in profondità. Coglietene attimi, momenti, esperienze. Pensate a ciò che vi piace, vi preoccupa, vi entusiasma, vi spaventa. Anche le piccole cose quotidiane e non per forza i grandi progetti. Ognuno di noi vive, vede, ascolta storie che hanno a che fare con il digitale.

Raccontatelo. È un’azione importante per tutti noi e ci aiuterà a conoscere di più e a riflettere su cosa è successo, succede e succederà.