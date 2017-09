Quattro cuccioli tenuti in un bagno salvati dalla polizia locale

Foto varie

Dopo un reclamo dei condomini per la presenza in un appartamento in zona Corvetto di forti odori di animali, la Polizia locale del comando del Municipio 4 è intervenuta per le opportune verifiche e ha trovato 4 cuccioli di cane e i loro genitori, padre pastore australiano e madre bovaro del bernese.

La casa, abitata da studenti stranieri, era in precarie condizioni igieniche e piuttosto maleodorante vista anche la presenza degli animali che potevano accedere anche al balcone, anch’esso scarsamente pulito.

Gli agenti hanno chiesto l’intervento del veterinario dell’ATS che, dopo un’accurata visita ha constatato che gli animali godevano di buona salute, ma necessitavano di un accudimento più adeguato.

E’ parso subito chiaro agli agenti che i giovani studenti non avevano le capacità economiche, né tantomeno organizzative, per prendersi cura degli animali. Così sono riusciti a convincerli di affidare i cani alle cure del canile municipale.

Ora sono in buone mani, i medici veterinari li hanno rifocillati e vaccinati, ma cercano un nuovo padrone. Chi fosse interessato può mettersi in contatto con il canile municipale.