Quattro giorni per inaugurare l’Arci-Cuac

Quattro giorni di incontri, concerti e momenti da passare insieme: è il momento dell’inaugurazione per l’Arci-Cuac, il nuovo circolo Arci nato dall’esperienza e negli spazi della vecchia cooperativa di consumo del quartiere di Arnate.

La settimana d’inaugurazione parte questa sera, giovedì 28 settembre . S’inizia con una serata dedicata alla storia di Peppino Impastato e alla realtà delle mafie sul territorio (di questi giorni l’ultima operazione contro la ndrangheta), anticipata da un aperitivo con prodotti Libera.

Venerdì 29 settembre si parte con la musica: primi ospiti sul palco del circolo saranno i Judy in the case, atmosfere da West Coast americana. Sabato 30 ancora una serata in musica con i Gatti Randagi, tribute band ai nomadi e alla musica cantautoriale.

Domenica 1 ottobre infine, dalle 12.30, è in programma il Pranzo sociale della cooperativa Cuac (prenotazione entro venerdì), per ricordare che il nuovo circolo nasce in continuità con l’esperienza associativa della vecchia coop di consumo.

Tranne che domenica, negli altri giorni il circolo è accessibile con la tessera Arci, che poi è valida (da ottobre a ottobre) in ogni circolo d’Italia. Qui la presentazione del nuovo spazio, che è il primo circolo aggregativo dell’Arci a Gallarate.

La Cuac si trova nel cortile di via Torino 64 a Gallarate (a destra del portone d’ingresso).