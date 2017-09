Quattro milioni di euro per potenziare foreste e boschi

Dal Bosco delle Fate

«Regione Lombardia mette a disposizione 4 milioni di euro per l’Operazione 8.1.01 del Programma di sviluppo rurale, relativa al Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento. La finalità è quella di rafforzare le filiere bosco-legno e bosco-legno-energia, nell’ottica di un imboschimento razionale e utile al sistema delle imprese, oltre che all’ambiente».

Ad annunciare l’azione del Psr lombardo è l’assessore regionale Gianni Fava, che annuncia le date del bando: dal 7 settembre alle ore 12 del 27 ottobre, previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. La domanda, peraltro, dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO – Due le tipologie di intervento, su terreni agricoli e non agricoli. Una ‘tipologia’, prevista per piantagioni legnose a ciclo breve e a rapido accrescimento (‘pioppeti’), con durata dell’impegno di mantenimento pari a 8 anni; una ‘tipologia B’, per piantagioni legnose a ciclo medio lungo (‘impianti a ciclo medio lungo’), con durata dell’impegno di mantenimento pari a 20 anni.

CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA – Possono presentare la domanda imprese agricole individuali, società agricole di persone, di capitali o cooperative, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Sono esclusi i soggetti con personalità giuridica di diritto pubblico.

IL BANDO – Tutti i dettagli del bando sono consultabili sul sito www.psr.regione.lombardia.it. Per informazioni e segnalazioni relative alla procedura informatica per la presentazione della domanda e’ possibile chiamare il numero verde 800.131.151 oppure inviare una mail a sisco.supporto@regione.lombardia.it.