Quindicenne muore investito dal treno

Un ragazzo di quindici anni è morto dopo essere stato investito tra le stazioni di Abbiate Guazzone e Locate Varesino poco prima delle 18 di domenica 10 settembre.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Areu e i Vigili del Fuoco in codice rosso, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. L’incidente ha coinvolto il treno 66 (Laveno Mombello 16:38 – Milano Cadorna 18:21) fermato sui binari per permettere tutti i rilievi del caso. Testimoni parlano di suicidio: sembra che il giovanissimo sia stato visto lanciarsi contro il treno dai cespugli a bordo ferrovia.

Trenord nel frattempo fa sapere che i treni potranno subire ritardi di circa 120 minuti, variazioni di percorso o cancellazioni. La circolazione risulta infatti interrotta tra le stazioni di Tradate e Saronno. Per consentire ai viaggiatori di superare questa tratta è stato attivato un servizio spola di bus sostitutivi, il primo è in partenza alle ore 18:30 circa dalla stazione di Saronno.